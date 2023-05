In der Gemeinderatssitzung in Frantschach-St. Gertraud wurden am 24. Mai die Pläne für die Revitalisierung des 120 Jahre alten "Kraftwerkes Hammer" präsentiert. Dieses sei laut Kelag-Projektleiter Thomas Meixner "derzeit in einem sehr desolaten Zustand und nicht in Betrieb". Die Jahreserzeugung soll sich zukünftig auf 7,48 Gigawattstunden belaufen - das entspräche einer Stromversorgung für bis zu 2000 Haushalten. "Mit diesem Bau wäre unsere Gemeinde auf einen Schlag energieautark", stellte Bürgermeister Günther Vallant (SPÖ) fest.