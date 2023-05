Am Mittwoch gegen 11.45 Uhr lenkte eine Frau (35) aus dem Bezirk Deutschlandsberg in der Steiermark ihren Pkw auf der Südautobahn (A 2) in Fahrtrichtung Wien. Auf Höhe der Autobahnauffahrt Wolfsberg-Nord kam es aufgrund von Starkregen zu einer Wasseransammlung auf der zweiten Fahrspur.

Als die 35-Jährige über diese Stelle fuhr, kam es zu Aquaplaning, wodurch das Fahrzeug unlenkbar in den rechtsseitigen Straßengraben fuhr, sich überschlug und am Dach liegen blieb.

Die Lenkerin wurde von nachkommenden Autofahrern erstversorgt. Nach Eintreffen der Rettungskräfte und der Freiwilligen Feuerwehr wurde sie aus dem Fahrzeug geborgen und ins LKH Wolfsberg gebracht.

Die Steirerin wurde unbestimmten Grades verletzt. Ein vor Ort durchgeführter Alkotest verlief negativ. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Neben der Polizei und der Rettung standen die FF Wolfsberg mit drei Fahrzeugen und zehn Besatzungsmitgliedern im Einsatz.