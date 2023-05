Der mehrfach preisgekrönte Lavanttaler Musiker und Komponist Edgar Unterkirchner hat die Filmmusik für die Doku anlässlich des 50. Todestages von Christine Lavant geschrieben. "Ich habe wahnsinnig viel Zeit und Herzblut in das Projekt gesteckt", ist Unterkirchner dankbar für den Auftrag. "Ab Mitte Jänner habe ich intensiv daran gearbeitet", gibt der 48-Jährige einen Einblick in seine Arbeit. Ausgestrahlt wird eine 45-minütige Version der Doku am 5. Juni um 23.15 Uhr im "Kulturmontag" in ORF 2, eine etwas längere Version folgt auf 3sat. "Aber erst nach Christine Lavants Todestag, der sich am 7. Juni zum 50. Mal jährt. Einen Sendetermin gibt es noch nicht", sagt der verheiratete Vater eines fünfjährigen Sohnes, der in Pölling bei St. Andrä lebt.