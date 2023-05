Von 25. bis 27. Mai findet in Singapur die internationale Messe "Restaurant Asia 2023" für die Gastro-Branche statt. Bei der dreitägigen Veranstaltung werden auch Erzeugnisse von Margit Holzer (49) aus St. Paul präsentiert. "Ich wurde eingeladen, weil Interesse besteht, unsere Produkte zu importieren", berichtet die gelernte Touristikerin, die vor einigen Jahren aus ihrer Wahlheimat Italien zurückkehrte, um den elterlichen Hof im Lavanttal zu übernehmen, zu dem einige Erdbeeranlagen in den Bezirken Wolfsberg und Völkermarkt gehören.

Da ihr zu Hause Zutaten fehlten, die sie plötzlich nicht in der gewohnten Qualität bekommen konnte, begann sie, mit Knoblauch zu experimentieren. Inzwischen baut die Landwirtin auf über drei Hektar rund 15 Sorten Knoblauch an. Doch auch exotische Lebensmittel wie Physalis, Kiwano, Okra oder Safran gedeihen mittlerweile in St. Paul. Trotz des bunten Angebots ist der schwarze Knoblauch Holzers besondere Spezialität. "Die Leute lieben Speisen mit schwarzem Knoblauch. Gerade wegen des speziellen Geschmacks und des ausbleibenden Mundgeruchs."

Neben Safran-Balsamessig oder gefriergetrockneten Erdbeeren wird sie in Singapur auch sämtliche Black Garlic-Produkte präsentieren. Die Einladung zur Messe in den Insel- und Stadtstaat sei eine "sehr gute Gelegenheit", der Welt "hochwertige Kärntner Produkte" zu präsentieren.