Seit 2010 wird auf den Äckern von Familie Errath in Pichling bei St. Stefan im Lavanttal Gemüse angebaut, aber so etwas gab es noch nie: rund 100 Pflanzen wurden vom Feld gestohlen. "Wir sind entsetzt, dass jemand so etwas tut. Es geht nicht um das Materielle, sondern ums Prinzip. Das ist so, als würde man vom Friedhof Blumen fladern. Wir hoffen, dass so eine unverschämte Tat nie wieder passiert", ist Karin Errath enttäuscht.