Gegen 8.30 Uhr heulten am Dienstag im Lavanttal die Sirenen: In der Papier- und Zellstofffabrik Mondi in Frantschach war ein Brand ausgebrochen. Laut Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ) Kärnten hat es in einem sogenannten Rindenkessel gebrannt.

Vier Freiwillige Feuerwehren - aus Frantschach-St. Gertraud, Kamp, St. Margarethen im Lavanttal und aus der Stadt Wolfsberg - waren im Einsatz.

Nach etwas mehr als einer Stunde konnte "Brand aus" gegeben werden, die Feuerwehren rückten wieder ein. Nach ersten Informationen soll ein technischer Defekt im Rindenkessel den Brand ausgelöst haben. Es gab keine Verletzten, die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.