Gegen 8.30 Uhr heulten am Dienstag im Lavanttal die Sirenen: In der Papier- und Zellstofffabrik Mondi in Frantschach war ein Brand ausgebrochen. Laut ersten Informationen der Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ) Kärnten, brennt es in einem sogenannten Rindenkessel.

Derzeit sind vier Freiwillige Feuerwehren aus Frantschach-St. Gertraud, Kamp, St. Margarethen im Lavanttal und aus der Stadt Wolfsberg im Einsatz. Nähere Details seien noch nicht bekannt, so die LAWZ.

Weitere Informationen folgen.