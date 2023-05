Bedingt durch den neuen Standort in Spittal an der Drau und einer internen Strukturreform ist Thomas Preßlauer (40) der neue Leiter der Kärntner Kinderschutzzentren Delfi. "Ich möchte wöchentlich an jedem Standort der Kinderschutzzentren persönlich vor Ort sein", sagt er. Bevor er die Funktion übernahm, hatte er die Leitung des Kinderschutzzentrums in Wolfsberg inne. Weitere Standorte gibt es in Klagenfurt, Villach und Spittal an der Drau.