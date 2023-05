Ab September 2023 soll die Gruppengröße landesweit in Kindergärten um ein Kind pro Jahr reduziert werden. Bis 2028 sollen dann pro Gruppe nur mehr 20 untergebracht sein. Diese neue Regelung hat auch auf alle Gemeinden Auswirkungen. In Frantschach-St. Gertraud herrsche jetzt schon Platzmangel. Zwei Gruppen sind derzeit im Kindergarten untergebracht, eine dritte "übergangsmäßig" in den Vereinsräumlichkeiten der Volksschule – in Summe 72 Kinder. "Für das nächste Kindergartenjahr sind schon 75 Kinder zwischen drei und sechs Jahren angemeldet", informiert Bürgermeister Günther Vallant (SPÖ). "Wir haben alle Alternativen geprüft und in Kooperation mit der Kindergartenleitung nach Lösungen gesucht", sagt Vallant weiter.