Anastasia Loosli bereitet sich auf ihren wohlverdienten Ruhestand vor. Die 66-Jährige führte zehn Jahre lang den Blumenladen Lobisser gegenüber vom Haupteingang des Landeskrankenhauses in Wolfsberg. "Ich freue mich schon auf die Pension", sagt sie. Einen Nachfolger gibt es nicht. "Wir hatten sieben Tage die Woche geöffnet. Vieles musste selbst gemacht werden. Das Personal ist knapp", sagt Loosli, die zwei Angestellte beschäftigte.

Interessenten können sich melden

Das rund 120 Quadratmeter große Gebäude befindet sich im Besitz von Loosli. Was damit geschehen soll, sei noch ungewiss. "Wenn jemand Interesse daran hat, kann er sich gerne bei mir melden." Die Wolfsbergerin ist unter 0664/237 38 99 erreichbar.

Geöffnet hat der Blumenladen noch bis 20. Mai. In dieser Zeit findet ein Abverkauf statt. Am Feiertag, 18. Mai, bleibt das Geschäft geschlossen. Am 19. Mai ist es von 8 bis 18 Uhr und am darauffolgenden Samstag von 8 bis 14 Uhr geöffnet.