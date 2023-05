"Mir tut das Herz weh, wenn es nicht mehr weitergehen sollte", sagt Christa Gerdej, derzeitige Pächterin des Traditionsbetriebes Gasthaus "Hanslwirt" in der Dorfstraße 20 in St. Johann. Besitzer ist ihr Ehemann Franz Gerdej. 200 Jahre lang wurde die Gastwirtschaft von der Familie geführt. Mehr als 40 Jahre lang war Christa dort tätig. "Bereits mit 15 Jahren habe ich begonnen als Kellnerin zu arbeiten", erzählt die Wolfsbergerin. Grund für die Käufersuche ist die Pensionierung der 59-Jährigen, die mit 1. Juni 2023 in Kraft tritt.