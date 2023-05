Eine bekannte Persönlichkeit und Institution aus St. Michael ist nicht mehr. Valentin Leitner ist im 96. Lebensjahr im Kreise seiner Familie friedlich eingeschlafen. Er wurde 1928 in Ruden als viertes Kind des Gendarmeriebeamten Valentin und der Postmeisterin Maria geboren. Seine Jugend verbrachte er bis zu seinem elften Lebensjahr dort. 1947 war sein erstes Berufsjahr als provisorischer Lehrer in Schiefling bei Bad St. Leonhard und danach folgten zwei Jahre an der Volksschule St. Michael. In Schiefling lernte er auch seine große Liebe Priska Kienzl (verstarb 2022) kennen. Im August 1950 wurde Hochzeit gefeiert. Von 1953 bis 1991 war Leitner vorerst provisorischer Leiter, dann Direktor an der Volksschule St. Michael.