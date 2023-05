Weißer Spargel wächst auf den Feldern der Familie Sternath in St. Stefan in Erddämmen unter Folien. In den Spargelreihen nahe der Lavant wimmelt es noch bis Anfang Juni von Erntehelfern aus Rumänien und Polen mit ihren Stechkörben und Stecheisen. "Die Spargelernte ist eine mühselige Arbeit", sagt Anna Sternath, deren Eltern Gerda und Alfred Sternath 1991 auf einer Fläche von fünf Hektar mit dem Anbau des mehrjährigen Gemüses begonnen haben. Eine Spargelkultur, die alle acht Jahre neu gesetzt werden muss, stehe erst im dritten Jahr im Vollertrag.