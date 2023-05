Durch die vorgeschriebene Zusammenlegung mehrerer Tourismusregionen in Kärnten ist mit 30. Juni 2022 in Unterkärnten die Tourismusregion Klopeiner See – Südkärnten – Lavanttal entstanden, die als KSL Tourismusmarketing GmbH firmiert. Vor vier Monaten wurde die operative Arbeit aufgenommen. Jetzt fand der erste Tourismustag in der "artBox" in Frantschach-St. Gertraud statt.