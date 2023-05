Sei es bei Unfällen, Operationen, schweren Erkrankungen oder Geburten: In Österreich wird alle 90 Sekunden eine Konserve benötigt, insgesamt bis zu 350.000 Stück pro Jahr.

Blut ist im Notfall durch nichts zu ersetzen und nur 42 Tage lang haltbar. "Um die Versorgung mit Blutkonserven zu gewährleisten, brauchen wir Menschen mit Herz, die sich durch die freiwillige und unentgeltliche Blutspende engagieren", betont Rot-Kreuz-Präsident Martin Pirz. "Besonders vor den Vorhang geholt gehören natürlich auch Partner, die uns hier unterstützen, so wie der RZ Pellets WAC in Wolfsberg", freut sich Pirz über die Blutspendeaktion am Samstag von 16 bis 21 Uhr in der Lavanttal-Arena. "Als besonderes Zuckerl für die Spender gibt es eine Gratisstehplatzkarte für das letzte Heimspiel der Saison gegen WSG Tirol", erklärt WAC-Präsident Dietmar Riegler.

Was passiert beim Blutspenden?

Bei der Blutspende werden der Spenderin oder dem Spender rund 450 Milliliter Blut aus der Armvene entnommen. Die Blutspenderinnen und Blutspender sollen unmittelbar vor der Blutspende in guter körperlicher Verfassung sein, sich wohlfühlen und außerdem nicht mit leerem Magen zum Spenden kommen. Der gesamte Vorgang inklusive der kurzen Ruhepause nach dem Spenden mit kleinem Imbiss dauert etwa eine halbe Stunde.

Wer darf Blut spenden und wie oft?

Blut spenden können alle gesunden Frauen und Männer ab dem Alter von 18 Jahren. Frauen und Männer können alle acht Wochen, Frauen vier- bis fünfmal jährlich, Männer sechsmal jährlich Blut spenden. Zur Blutspende ist ein Lichtbildausweis mitzunehmen. Infos unter www.gibdeinbestes.at