Markus Hauser aus Auen bei Wolfsberg und Simone Gruber aus Gräbern haben sich aufgrund der räumlichen Nähe zwar schon in der Kindheit kennengelernt. Richtig gefunkt hat es aber erst in der Landjugendzeit. Nach neun Jahren in einer Partnerschaft gaben sich die beiden am 29. April 2023 am Standesamt Wolfsberg sowie in der Kirche in Gräbern das Ja-Wort.

Die Schulsekretariatskraft und der Betriebselektriker haben gemeinsam zwei Söhne, Tobias (6) und Martin (4), mit denen sie liebend gerne sehr viel Zeit verbringen. Gemeinsam bewirten die Eltern deren Landwirtschaft in Auen. Außerdem teilen sie sich ihre Leidenschaft – die Jagd.

Ein halbes Jahr

Für die Planung der Hochzeit hatten die 26- und der 33-Jährige sechs Monate Zeit. Simone Hauser ging gemeinsam mit ihrer Mama, mit ihrer Schwester und ihrer Beiständin auf Brautkleid-Suche. Ihre Cousine war für die Hochzeitstorte verantwortlich, Ansprüche und Vorgaben hatte das Ehepaar nicht. Sie ließen sich überraschen und waren mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Auf einem extra angefertigten Holzständer wurden vier Torten etagenweise drapiert.

Nach der Trauung ging es für das frisch gebackene Ehepaar und den 130 Gästen nach Prebl zum Friesacherhof. Die Braut und der Bräutigam reisten mit der Kutsche zur Hochzeitstafel an. "Unsere Hochzeit war ein ganz besonderer und einzigartiger Tag für uns", sagt die Braut. Wo es sie in den Flitterwochen hin verschlägt, ist noch nicht bekannt. Eines steht aber fest: Es werden ein paar schöne Tage mit den Söhnen sein.