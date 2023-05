Mit 15 Jahren beschloss Wolfgang Schmerlaib, dass er Feuerwehrmann werden möchte und trat in seiner Heimatgemeinde der Feuerwehr Reichenfels-St. Peter bei. "Ich wollte mir ein Hobby suchen und dieses Ehrenamt hat mich immer schon interessiert", erinnert sich der zweifache 47-jährige Familienvater.

Ausgebildet als Maschinist, Kraftfahrer und Atemschutzträger wurde er von seinen Kameraden 2021 zum Kommandanten gewählt. Besonders wichtig ist dem technischen Angestellten bei der Konrad Forsttechnik in Preitenegg die Kameradschaft innerhalb seiner Wehr. "Gerade, wenn man schwierige Momente erlebt, ist der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft wichtig", erzählt der ausgebildete Sanitäter, der in dieser Funktion seit 21 Jahren auch beim Roten Kreuz in der Ortsstelle in der Nachbargemeinde Obdach freiwillige Stunden leistet.

"Wir vertrauen einander, denn Menschen, die sich gemeinsam in Gefahr begeben, müssen sich voll und ganz aufeinander verlassen können", sagt Schmerlaib. Rund 60 Mal im Jahr wird ausgerückt, dabei wird überwiegend technische Hilfeleistung angefordert. "Ob Verkehrsunfälle, die Beseitigung einer Ölspur oder die Rettung einer Katze - die Aufgaben werden immer umfangreicher", sagt der Kommandant, dem auch die sportlichen Leistungsbewerbe am Herzen liegen. "Zwei Mal wurde ich mit meinen Kameraden bereits Landesmeister", erzählt Schmerlaib nicht ohne Stolz. Wichtig für ihn ist auch das Engagement seiner Wehr innerhalb der Gemeinde. "Ob beim Maibaumaufstellen oder beim Straßenfest, wir packen mit an."