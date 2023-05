Um den Schönsonntagmarkt in Wolfsberg zu attraktivieren, wurde die Traditionsveranstaltung im Vorjahr vom Marktgelände in Kleinedling in die Innenstadt verlegt. Versuchsweise. Das Resümee der Stadtgemeinde fiel positiv aus - und so wird das Volksfest weiterhin in der Innenstadt gefeiert. "Die Rückmeldungen aus der Bevölkerung sowie von allen Beteiligten waren enorm positiv", resümierte Bürgermeister Hannes Primus (SPÖ) im Vorjahr. Erleichterung über den Erfolg des neuen Konzeptes war auch seiner Frau Andrea Primus anzumerken, die bei den Stadtwerken beschäftigt ist und seit mittlerweile 15 Jahren die Märkte organisiert. Neben dem Schönsonntagmarkt auch den Kolomonimarkt, wobei der Kolomonimarkt im Oktober weiterhin am Marktgelände stattfinden wird.