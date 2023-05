Die neue Postbasis in der Industriezone an der A2 Abfahrt Völkermarkt Ost ist zwar seit November 2022 in Betrieb, doch erst vor wenigen Tagen hat die Post mit ihren Mitarbeitern eine Eröffnungsfeier abgehalten. 4,5 Millionen Euro wurden in den neuen Standort investiert, an dem aktuell knapp 30 Personen beschäftigt sind, letztlich sollen es laut Post-Sprecher Markus Leitgeb maximal 50 Mitarbeiter sein. Ein Großteil wurde zwar von umliegenden Standorten hier hin verlegt, doch aufgrund der steigenden Anzahl an Paketen werden auch neue Arbeitsplätze geschaffen.