Paukenschlag in Micheldorf: Der Betrieb der Reha-Einrichtung Agathenhof wird dort mit Ende Juni eingestellt und soll Anfang 2024 an den Optimamed-Standort in Bad St. Leonhard verlegt werden. Diese Entscheidung fiel, laut Aussendung, angesichts von hohen zu tätigenden Investitionen und stark gestiegenen Kosten.