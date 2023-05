In den letzten Wochen wurde die "JYSK"-Filiale in Wolfsberg um 250.000 Euro umgebaut. Angefangen von den Böden über den Ladenbau bis hin zur Beleuchtung wurde alles erneuert. Kernstück des Geschäftes ist nun das Matratzenstudio, das in der Mitte des Geschäftes von allen Seiten aus zugänglich ist. Abgesehen davon rückt der Fokus ein Stück weiter Richtung Möbel.

Der Großteil der Umbauarbeiten verlief bei laufendem Betrieb, nur während der gröbsten Arbeiten blieb die Filiale geschlossen. "Wir bieten in der Eröffnungswoche Rabatte von bis zu minus 70 Prozent und am Eröffnungstag zusätzlich 10 Prozent auf alle Artikel, auch auf bereits reduzierte Ware", sagt Store-Managerin Ramona Baumgartner. In der Filiale in Wolfsberg, die seit 2008 besteht und bis 2020 "Dänisches Bettenlager" hieß, sind fünf Mitarbeiter beschäftigt. Am 11. Mai wird zur Neueröffnung geladen.