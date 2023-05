Sabrina Sturm-Theissbacher (35) aus Reichenfels schlägt nun einen kreativen Weg ein und gründete ihre eigene, kleine Werbeagentur. "Das ist meine große Leidenschaft. Ich will meinen Kundenstock weiter ausbauen und kleine Unternehmen und Betriebe dabei unterstützen, sichtbar zu sein", sagt die Inhaberin von "lela – die kleine Agentur".

Nach der Matura an der HLW Wolfsberg arbeitete sie als Restaurantleiterin. Nach ihrer Hochzeit mit Harald Theissbacher übernahmen beide 2017 den elterlichen Betrieb in Reichenfels, "die Mühle#10", welcher mittlerweile das zweite Jahr bei Falstaff gelistet wird. "Für meine Agentur habe ich einen alten Greißleraden nahe unseres Betriebes gekauft. Dort werden Kundengespräche und Meetings abgehalten, Logos und Printmedien designt, sowie Websites konzipiert und gestaltet", sagt Sturm-Theissbacher. "Um unsere Kunden besser zu verstehen und mit ihnen gemeinsam ein authentisches Designkonzept erarbeiten zu können, müssen wir wissen, wer sie sind. Wir müssen wissen, was sie mögen, warum sie tun, was sie tun und wie sie es tun."