Zum bereits achten Mal findet am 7. Mai 2023 der Jugendblasorchester-Wettbewerb des Kärntner Blasmusikverbandes in der Carinthischen Musikakademie in Ossiach statt. Insgesamt acht Jugendblasorchester aus Kärnten werden ihr musikalisches Können vor Jury und Publikum unter Beweis stellen, darunter auch das Jugendblasorchester "KlangWolke Wolfsberg/St. Andrä" aus dem Lavanttal, das in der Stufe AJ (sehr leichte Jugendblasorchester-Literatur) antreten wird.