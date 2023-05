Sechs Kärntner Volksschulen haben kürzlich einen "Mahnbrief" der Bildungsdirektion mit dem Betreff "Auflassung der Volksschule ..." erhalten. Zwei davon befinden sich im Bezirk Wolfsberg. Eine davon ist keine Überraschung. Denn es handelt sich dabei um die Volksschule Schiefling in Bad St. Leonhard. Bereits vor zwei Jahren sollte der Schulstandort aufgelassen werden. Dann wurde beschlossen, dass während der Generalsanierung der Volksschule Bad St. Leonhard rund 80 Schüler in Schiefling unterrichtet werden. Kostenpunkt der Generalsanierung Bad St. Leonhard: 5,5 Millionen Euro. 75 Prozent der baulichen Maßnahmen werden vom Land und Bund getragen, die restlichen 25 Prozent sowie die komplette Einrichtung bezahle die Gemeinde. "Wir haben eine Vereinbarung mit dem Land, die einen Schulstandort in der Gemeinde vorsieht", informiert Bürgermeister Dieter Dohr (Liste Dohr).