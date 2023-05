Schon seit einigen Jahren gibt es die „International Language School – Sprachschule Franceschina“, doch erst seit Kurzem hat diese auch einen Standort in Wolfsberg. Hier werden Sprachkurse auf allen Niveaus und in allen gängigen Sprachen der Welt angeboten, sodass sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene einen passenden Sprachkurs belegen können. Das Gesicht hinter dieser Schule ist Sabine Maria Franceschina (42). Die gebürtige Wolfsbergerin führt zusätzlich auch die „Praxis Franceschina“, in der sie Legasthenie- und Dyskalkulietraining sowie Aufmerksamkeitstraining, Lerncoaching/Lerndidaktik, Psychologische Beratung unter Supervision, als auch Hörwahrnehmungstraining für Kinder und Erwachsene anbietet. In der Praxis arbeitet das Mitglied des EÖDL (Erster Österreichischer Dachverband Legasthenie) alleine, in der Sprachschule unterrichten neben ihr auch weitere Lehrkräfte.

Viele Ausbildungen

Franceschina hat eine Vielfalt an Ausbildungen absolviert und ist in unterschiedlichsten Bereichen der Bildungs- und Beratungsarbeit spezialisiert. Derzeit absolviert sie zusätzlich noch ein Masterstudium an der Sigmund-Freud-Universität in Wien. „Insgesamt habe ich eine breite Palette an Kompetenzen und Erfahrungen erworben, die es mir ermöglichen, Menschen in verschiedensten Lebenssituationen zu unterstützen und zu begleiten. Es ist schön, dass ich das Leben anderer Menschen verbessern und dabei selbst kreativ und abwechslungsreich arbeiten kann“, erklärt die Reise- und Leseliebhaberin.