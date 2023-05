Die Pädagogin Karin Maier (53), die bis September 2022 die Privatschule "Lavantinum" in St. Andrä leitete, macht sich nebenberuflich mit einer Lebens- und Unternehmensberatung selbstständig. Die ebenerdige, barrierefreie Praxis befinden sich in der Herrengasse 6 in Wolfsberg. Angeboten werden etwa Glücks-Coachings und Lebensberatung für Einzelpersonen, Paare oder Kleingruppen mit zwei bis drei Personen. Weiters seien auch Kinder- und Jugendberatung oder generationsübergreifende Dialoge geplant. Im Zentrum stehe das Erreichen von persönlichen Zielen – durch das Loslassen von negativen Gedanken und Gewohnheiten.

"Ich sehe mich als Drehbuchcoach, weil ich schreibe mit den Klienten das Drehbuch ihres Lebens um oder neu", sagt Maier, die auch Glücks- und Provokativpädagogin ist. Als Basismethode komme dabei eine von ihr selbst entwickelte Methode zum Einsatz: Erkennen-Annehmen-Verändern – kurz E.A.V.-Methode nach Karin Maier.

Maier wird auch den Garten für ihre Lebens- und Unternehmensberatung nutzen © Petra Mörth

Glücksapp in Planung

In weiterer Folge seien auch Online-Kurse sowie eine Glücksapp geplant. Und es werde auch regelmäßig Seminare, Vorträge und Workshops geben. "Die erste Veranstaltung wird im Juni ein Glückstraining für Kinder und ihre Mamas sein", verrät Maier.