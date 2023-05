Wer bei Most an ein saures Getränk denkt, hat noch nie den Lavanttaler Apfelwein probiert. Seit vielen Jahren produzieren die Mostbarkeiten-Bauern das sortenreine Produkt. Jetzt wurden im Rahmen der Kleine-Zeitung-Apfelweinkost wieder die besten edlen Tropfen gekürt. Dabei stachen die Produkte von Karlheinz Hasenbichler aus Maria Rojach hervor: Er räumte fünf Stockerlplätze ab und holte sich in den Kategorien Bohnapfel und Bellefleur den Sieg.