Ein 42-jähriger Mann entfernte am Montag gegen 13.15 Uhr auf seinem landwirtschaftlichen Anwesen in Wolfsberg mit seinem Traktor und angebauter Seilwinde eine Korkenzieherweide samt Wurzelstock aus dem Wald. Anschließend versuchte er, diese in die 50 Meter entfernte Hofstelle talwärts zu ziehen. Bei der Querfahrt im teils stark abschüssigem Gelände begann der Traktor aus bisher unbekannter Ursache zu kippen und überschlug sich mehrmals.

Der Lenker konnte sich zuerst noch im überschlagenden Traktor festhalten. In einem geeigneten Moment stürzte er sich durch die bereits zerbrochene Heckscheibe aus der Fahrerkabine. Nachdem er den Traktor verlassen hatte, rollte dieser weiter talwärts gefahren und verfing sich in einem entfernten Baum. Der 42-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde von seiner Frau erstversorgt und anschließend vom Rettungshubschrauber C 11 ins Klinikum Klagenfurt geflogen.