Futter-Mais so weit das Auge reicht. Auf der Weinebene Landesstraße hat am Donnerstagnachmittag ein Lkw-Fahrer bei einem Unfall seine gesamte Ladung verloren. Der 47-jährige Mann ist in einer Linkskurve Richtung St. Gertraud von der Straße abgekommen. Laut Polizei waren seine Bremsen überhitzt bzw. defekt.

Der mit Futter-Mais beladene Anhänger kippte um, das Ladegut verteilte sich auf der gesamten Straße. Der Mann wurde bei dem Unfall verletzt. Erst kurz vor Mitternacht konnte die Straße gestern wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die Feuerwehr Frantschach war mit zwölf Personen im Einsatz.