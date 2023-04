Trachten boomen. Das kann "Trachtenkaiserin" Margit Pachteu bestätigen. Und so hat die Unternehmerin, die sich vor 29 Jahren selbstständig gemacht hat, ihr Geschäft "Trachten Kaiser Mode Manufaktur" am Weiher vergrößert – von 450 auf über 1000 Quadratmeter. "Wir sind mittlerweile das größte Trachtengeschäft in ganz Österreich", sagt Pachteu.

In ihrem Geschäft präsentiert sie tausende Trachtenartikel für Damen, Herren und Kinder: Lederhosen, Dirndl, Blusen und Hemden, Kleider, Jacken, Shirts, Gilets & Co. Aber auch Accessoires. "Bei mir gibt es alles – von der Unterwäsche über den Hut bis hin zum Schmuck. Neue Ware wird täglich geliefert."

Kleidung für Herren gibt es bis Größe 64 © Bettina Friedl

"Wir haben Kleidung von 30 Firmen in allen Preisklassen, angefangen von Größe 68 für Babys bis hin zur Größe 54 bei Damen und bis zur Größe 64 bei Herren. Und sollte das noch zu klein sein, können wir größere Größen bestellen", sagt die Unternehmerin. Ihr Sohn Marcel Pachteu-Petz (27) ist ihr eine große Hilfe.

Online-Shop boomt

"Wenn ich meinen Sohn nicht gehabt hätte, hätte ich die Corona-Zeit nicht überstanden. Er ist ja eigentlich Triathlet und damals ist er für mich mit dem Sport kürzer getreten, um mich zu unterstützen. Er hat unseren Online-Shop gestartet, der total boomt. Wir kommen mit dem Verschicken kaum noch nach und versenden unsere Trachten mittlerweile in alle möglichen Länder", sagt die Geschäftsfrau.

In den Räumlichkeiten am Weiher sind Kleider und Lederhosen ab 99 Euro erhältlich. "Wir haben aber auch Hirschlederhosen ab 500 Euro", sagt Pachteu, die für kleine Brieftaschen jetzt ein besonderes Angebot hat: Dirndl und Lederhose kann man jetzt um 49 Euro mieten und nach fünf Tagen gereinigt zurückbringen. "Damit wollen wir vor allem Schüler ansprechen", sagt Pachteu.

Kleidung für Kinder gibt es ab Größe 68 © Bettina Friedl

Nachdem das Geschäft nun mehr als doppelt so groß ist, wurde das Sortiment ausgeweitet. Und jetzt gibt es auch einen eigenen Bereich nur für Hochzeiten, die sogenannte Hochzeits-VIP-Lounge. "Die Nachfrage ist enorm. Oft kommt eine Hochzeitsgesellschaft mit zehn Leuten zu uns und lässt sich einkleiden. Dafür kann man sich extra einen Termin an Freitagen oder Samstagen buchen. Oft fahren die Leute drei oder vier Stunden zu uns und lassen sich hier kostenlos beraten", sagt Pachteu, die ihre Kundschaft dann auch mit italienischer Jause und Getränken verköstigt. "Natürlich kostenlos. Als erfahrene Wirtin ist es mir wichtig, die Kunden zu verwöhnen", schmunzelt Pachteu, die für ihr vergrößertes Geschäft noch Personal sucht.

Geöffnet hat der Trachtenladen von Montag bis Samstag durchgehend von 9 bis 18.30 Uhr. Informationen gibt es unter 0664/503 71 37. Homepage: trachtenkaiser.com