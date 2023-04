Die Friseurmeisterin Andrea Malatschnig betreibt seit 2020 den Männer- und Frauen-Friseursalon "Alles Kopfsache" im Erdgeschoß ihres privaten Hauses in Aichbauerweg 4 in St. Margarethen im Lavanttal. Neben den klassischen Leistungen bieten sie und ihre Kollegin Silvia Gfrerrer auch Haarverlängerungen und Verdichtungen sowie Brautstyling inklusive Make-up an. "Unser Kundenstock hat sich in den letzten Jahren stetig vergrößert", freut sich die Geschäftsführerin. Aus diesem Grund wird das Team seit März von Astrid Kainz verstärkt, mit der Andrea Malatschnig vor Jahren schon einmal zusammengearbeitet hat.

"Für drei Friseurinnen bietet der Salon aber nicht genug Platz", so Malatschnig. Deshalb werden die Räumlichkeiten gerade erweitert. In naher Zukunft stehen dem Dreiergespann somit insgesamt sechs Bedien- und zwei Waschplätze zur Verfügung.