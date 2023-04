Sie ist mit 1880 Quadratkilometern die größte Region Kärntens. Seit Juli des Vorjahres sind die Regionen Klopeiner See, Südkärnten und das Lavanttal zur Großregion mit dem sperrigen Namen "Klopeiner See – Südkärnten – Lavanttal" zusammengewachsen. 13 Gemeinden in Südkärnten und neun im Lavanttal sowie vier private touristische Verbände (St. Kanzian, Bad Eisenkappel, Geopark Karawanken, Wolfsberg, Eberndorf soll demnächst folgen) gehören dazu, sie sind Gesellschafter der KSL GmbH.