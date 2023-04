Vor Kurzem startete die Lavamünderin Melitta Krischan-Pogner ihren eigenen Webshop "Pfefferminz". Angeboten werden heimische Früchte- und Kräutertees. "Alle von uns verkauften Produkte wachsen in unserem Garten oder als Wildpflanzen auf unseren Wiesen und in unseren Wäldern und werden händisch geerntet", erzählt Krischan-Pogner, die am Lorenzenberg wohnt.

Der Garten am Lorenzenberg © Sandra Krischan

Für die pensionierte Großtierärztin sowie Amtstierärztin sei es eine Arbeit, "die sie innerlich zufriedenstellt". Zudem werden die Pflanzen ausschließlich händisch geerntet. "Ich habe das traditionelle Wissen meiner Großmutter und Mutter hervorgeholt und weiter ausgebaut", meint die 60-Jährige, die von ihrer Tochter Sandra unterstützt wird. Bestellt werden können die derzeit 14 verschiedenen Teemischungen unter https://pfefferminz.shop/. Der Kräutertee "Spring Greens" ist ab 5 Euro (15 Gramm) erhältlich, der für 25 bis 30 Tassen reicht.