Auf der Zweigstelle des Unternehmens SUA Radl GmbH in St. Andrä wurde im Zuge der Errichtung einer Photovoltaikanlage eine öffentliche Elektro-Tankstelle errichtet. Diese befinde sich in Burgstall - genauer gesagt in St. Andrä 56 - gegenüber vom Lebensmittelmarkt Hofer.

Direkt bei der Ladestation kann mit Bankomat- oder Kreditkarte bezahlt werden. Eine Anmeldung sei nicht notwendig. "Das Aufladen bei einer maximalen Leistung von 90 Kilowattstunden dauert in etwa 30 bis 60 Minuten und kann mittels Strichcode verfolgt werden", berichtet Ingrid Hafner, Assistentin der Geschäftsführung. Die Kosten würden derzeit bei 45 Cent/KW liegen. Auch eine Toilette sowie ein Aufenthaltsraum seien vorhanden.