"Wenn die Sunn wieder scheint" - so heißt die neue Single der "Lauser", die am 21. April erschienen ist. "Wir versuchen, über das Leben zu schreiben. Vor sechs Jahren haben wir schon über die Sonne gesungen. Das Video dazu haben wir am Klopeiner See gedreht. Das wurde gut angenommen", sagt der Unterkärntner Andreas Hinker, der das neue Lied gemeinsam mit Emanuel Treu und Hubert Molander komponierte. Ein Videodreh sei geplant. Details, wie die Kulisse, werden noch fixiert.