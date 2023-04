Die "Alte Mühle # 10" mitten in Reichenfels punktet mit erlesener Küche, gediegenem Ambiente und freundlichem Service. Der Chef des Hauses, Harald Theissbacher, absolvierte die Tourismusschule in Warmbad Villach, mit Praktika am Faaker See. Fünf Jahre war er Cateringleiter an der renommierten Adresse beim "Meinl am Graben" in Wien, wo sich die Gourmets die sprichwörtliche Türklinke in die Hand geben.