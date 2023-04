Während die einen Mittelschulen in Wolfsberg quasi um jeden Schüler kämpfen, werden andere Schulen regelrecht "überrannt". Erst sorgte die Mittelschule St. Marein mit 24 abgewiesenen Schülern für Schlagzeilen, danach 22 abgewiesene Schüler für einen Platz an der Unterstufe des BRG/BORG Wolfsberg. In beiden Schulen starten im Herbst je 56 Kinder in jeweils zwei ersten Klassen.