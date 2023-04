Mittwochmorgen um 6.43 Uhr lenkte ein 20-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg ein Motorrad auf der Packer Bundesstraße (B 70) von Bad St. Leonhard in Richtung St. Gertraud. In Vorderlimberg, Gemeinde und Bezirk Wolfsberg, stürzte er auf der nassen Fahrbahn in einer Rechtskurve, schlitterte über die Gegenfahrbahn und prallte anschließend gegen die Straßenböschung.

Der Lenker erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach Erstversorgung durch das Rote Kreuz von der Rettung in das LKH Wolfsberg gebracht. Am Motorrad entstand erheblicher Sachschaden.