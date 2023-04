Insgesamt 17 geplante Windräder sorgten in der Gemeinde Gnesau in den Nockbergen in den letzten Monaten für heftige Diskussionen. Ecowind, eine Tochterfirma des deutschen Agrarriesen BayWa, möchte dort auf der "Schön" und auf der "Lichteben" einen Windpark errichten. Ein Teil der Bürgerinnen und Bürger stemmt sich vehement gegen diese Pläne.