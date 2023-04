Die hohe Frauenarbeitslosigkeit, die geringe Anzahl an Teilzeitjobs und die Schwierigkeiten bei der Abdeckung von offenen Stellen in der Gastronomie waren die Hauptgründe für die Gründung der "Lavanttaler Beschäftigungsinitiative" (LBI) im Jahr 2012. Ein Jahr danach folgte das Restaurant "Cafino" in der Wolfsberger Innenstadt – gleich neben dem "Offner Geschenkehaus". Zuvor musste jedoch angepackt werden. "Rund 200.000 Euro wurden damals in den Umbau der damaligen 'Pagro' -Räumlichkeiten investiert", berichtet Roland Bachmann von der Lavanttaler Beschäftigungsinitiative.

"Ein unglaubliches Gefühl"

Rund 100 Personen wurden in den vergangenen zehn Jahren im "Cafino" beschäftigt. "Jedes Jahr sind es rund zehn Personen", weiß Bachmann. Die arbeitslosen Personen werden vom AMS vermittelt und im "Cafino" für die Dauer von bis zu einem Jahr für eine Stelle am ersten Arbeitsmarkt vorbereitet. Die Arbeit trug auch Früchte. "Heuer wurden wir zum zweiten Mal in Folge von 'Falstaff' mit einer 'Tasse' ausgezeichnet – als einziges Café im Lavanttal. Das war ein unglaubliches Gefühl", meint Bachmann.

Zum Jubiläum wurde nun eine dreitägige Feier auf die Beine gestellt, samt Buchpräsentation und Livemusik. Los geht es am 20. April. "Zudem kostet jeder Kaffee einen Euro", weiß Bachmann.