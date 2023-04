Der Lavanttaler Allgemeinmediziner Jakob Kanduth bezog jetzt neue Praxisräumlichkeiten. Mit 1. April 2021 übernahm er die Kassenstelle und Ordination von Paul Kurnig in der Dr.-Leitner-Gasse 9 in St. Paul im Lavanttal. Nun befindet sich seine Kassenpraxis in der Hauptstraße 24, vier Gehminuten vom alten Standort entfernt. "Wir befinden uns im ersten Stock über der Apotheke. Die neu gebauten Räumlichkeiten waren frei. Wir haben jetzt auch mehr Platz, es ist alles viel ergonomischer", sagt Kanduth.