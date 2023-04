Im Februar dieses Jahres musste der "Benetton"-Store am Weiher in Wolfsberg aus wirtschaftlichen Gründen schließen. Nun startet Silvana Viktoria Leeb mit ihrer kürzlich eröffneten Filiale von "New Fashion Identity" neu durch. Auf 463 Quadratmetern gibt es hippe und feminine Damenmode in den Größen 32/34 bis 42/44 zu kaufen.





Ein kleiner Einblick in die Markenvielfalt © Jasmin Schuster

"Das Sortiment umfasst verschiedene Marken. Unter anderem gibt es sehr feminine Teile vom Label Mariana Déri aus Deutschland, das sich hauptsächlich durch Blusenkleider definiert. Neben Guess und Soft Rabels führen wir auch 'Tamaris Fahion' und demnächst die Schuhlinie 'Nude by Tamaris", gibt Leeb Einblick in das Sortiment. Die Marke "Hailys" spreche eher das jüngere Publikum an. 'Zabaione' designe eher damenhaft. Neben Kleidung gibt es passenden Schmuck, Taschen und Sonnenbrillen.

In dem Laden befindet sich auch eine Sitzlounge © Jasmin Schuster

Begrenzte Stückzahl

Ein Lager gibt es vor Ort keines. Jedes Teil werde daher nur in begrenzter Stückzahl verfügbar sein. "Ich habe mit keiner Marke einen fixen Vertrag, deshalb wird das Markensortiment stetig angepasst – auch je nach Nachfrage", so die Filialleiterin, die allein im Laden arbeitet.