Am 14. April schloss der Geistliche Josef Leyrer im 86. Lebensjahr für immer seine Augen. Der am 24. Februar 1938 in Strajach im Lesachtal Geborene maturierte 1960 am Bundesgymnasium Tanzenberg. 1965 wurde Leyrer, der in Klagenfurt Theologie studierte, zum Priester geweiht.

Nach anderen beruflichen Stationen war er, der 1966 seine erste Stelle als Kaplan in Wolfsberg antrat, von 1997 bis 2004 Stadtpfarrer in der Bezirkshauptstadt. Von 1999 bis 2004 war er auch Dechant-Stellvertreter des Dekanates Wolfsberg. Bis 2020 betreute Leyrer, der auch über Jahrzehnte als Religionslehrer tätig war, die Pfarre Velden am Wörthersee.

Aufgebahrt wird Leyrer am 17. April in der Früh in der Pfarrkirche Velden. Um 18.30 Uhr findet dort das Gebet für ihn statt. Bischof Josef Marketz wird am 18. April um 10 Uhr in Velden das Requiem zelebrieren.