Das Team des Notarzthubschraubers C11 wurde am Sonntag auf die Koralpe alarmiert. Dort war eine 55-jährige Lavanttalerin am Nachmittag mit ihrem Mann auf einer Skitour unterwegs. "Im Bereich Bergstation Hipfllift brach die Frau plötzlich hinter ihrem Mann zusammen", berichtet Pilot Michael Umschaden. Der Mann setzte einen Notruf ab und begann, seine Frau zu reanimieren. 17 Minuten später traf das Team vom Notarzthubschrauber Christophorus 11 in dem steilen Gelände ein.

Umschaden: "Das C11-Team konnte die Frau erfolgreich wiederbeleben." Die Lavanttalerin musste mittels Seil geborgen werden und wurde in stabilem Zustand ins Klinikum Klagenfurt geflogen.