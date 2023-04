Mit einem Totalabverkauf auf Ausstellungsstücke bereitet sich "JYSK" auf den Umbau der Filiale hinter dem Penny-Markt in Wolfsberg vor. Rund 250.000 Euro werden in die Modernisierung der Flächen gesteckt: Angefangen von den Böden über den Ladenbau bis hin zur Beleuchtung wird alles erneuert. Kernstück wird das Matratzenstudio, das in der Mitte des Geschäftes von allen Seiten aus zugänglich sein wird. Abgesehen davon rückt der Fokus ein Stück weiter Richtung Möbel.