Die Künstlerin Christine Ottowitz (62) aus Bleiburg/Pliberk stellt im Pfarrsaal in der Münzgrabenstraße in Graz aus. "Ich wollte immer etwas Neues machen und liebe Experimente mit Verfremdungen von Bildern", sagt die gelernte Fotografin und Mutter eines Sohnes, die in einer Patchworkfamilie lebt. Inspiriert haben sie die wunderbaren Ausstellungen im Stift St. Paul, wo sie 16 Jahre lang beschäftigt war.

In ihrer aktuellen Fotoausstellung zeigt sie visuelle Interpretationen zu Dante Alighieri, Bilder nach Gedichten von Rainer Maria Rilke, Fotografien zu Werken von Christine Lavant, Illustrationen zur Lyrik von Ricarda Huch, Visionen der Texte von Bob Dylan und Mundartgedichten von H. C. Artmann sowie Bildwerke eigener Songtexte von Leonard Cohen.

Realistische Verfremdung

"Ich befasse mich mit einer zum Teil realistischen Verfremdung von Bildern und der Erstellung von Visionen", sagt die Künstlerin, die ihre erste Ausstellung im Jahre 1988 in Graz eröffnete. Darauf folgten 14 Ausstellungen in Österreich und Kroatien. Geboren wurde Christine Ottowitz in Bruck an der Mur. In Graz machte sie eine Ausbildung zur Fotografin. Die Finissage findet am 7. Mai um 11.15 Uhr statt und wird musikalisch von der Gruppe "Jazz 8" umrahmt.