Die Café-Konditorei Prisse vertreibt zwar das ganze Jahr über Eis, in den Wintermonaten jedoch nur Haselnuss, Schoko und Vanille. In der Hauptsaison finden täglich 18 hausgemachte Sorten Eis den Weg in die Vitrine, wobei manche davon regelmäßig ausgetauscht werden. Den Gästen stehen sowohl verschiedene Eisbecher-Variationen als auch Tüteneis zur Verfügung. Die Klassiker freuen sich dabei jedes Jahr besonders großer Beliebtheit. Der Kugelpreis ist im Vergleich zum Vorjahr um 10 Cent gestiegen. 1,60 Euro sind für eine einfache, 1,70 Euro für eine gemischte Kugel fällig. "Die Rohstoffpreise sind immens in die Höhe geschossen, weshalb auch ich mit den Verkaufspreisen etwas in die Höhe gehen musste", sagt Doris Morolz-Prisse.