Große Aufregung herrschte Ende März an der Mittelschule (MS) St. Marein, nachdem nur 56 von 80 angemeldeten Volksschülern in den beiden ersten Klassen für das Schuljahr 2023/24 aufgenommen wurden. 24 Kinder mussten abgewiesen werden. Daran ändert sich auch nach einer Sitzung des Vorstandes des Schulgemeindeverbandes Wolfsberg vom 12. April nichts. "Es wird keine dritte erste Klasse geben", sagt Klaus Penz. Der Vorsitzende des Schulgemeindeverbandes verweist auf einen "aufrechten Beschluss" aus dem Jahr 2016, demzufolge die MS St. Marein vom Platzangebot her nur für insgesamt acht Klassen - darunter zwei erste Klassen - ausgerichtet sei.