Putzmunter, aufgeweckt und vor allem sehr neugierig sind die zwei Wochen alten Lämmer am Hof der Familie Perchtaler vulgo Trattenbauer in Untereberndorf bei Maria Rojach: Eines der elf Mutterschafe hat nun Vierlinge zur Welt gebracht. "Als ich in den Stall kam, war bereits das Erste da und in 15 Minuten war das Quartett vollständig", erzählt Seniorlandwirt Valentin Perchtaler und fügt hinzu: "Man sieht und spürt es, wenn Nachwuchs kommt." Der Senior am Hof züchtet nun schon seit 40 Jahren hobbymäßig Schafe, sein Sohn Peter Perchtaler – Chef vom gleichnamigen Biohof – beschäftigt sich hingegen mit Biomasthühnern.