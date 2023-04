Nach zehn Jahren fand am Samstag das internationale Kärntner Brillenschaf Züchtertreffen wieder in Kärnten statt. Doch es war kein Treffen wie jedes andere, kam es doch im Stift St. Paul im Lavanttal zu einer besonderen Präsentation. Die Österreichische Post hat im Rahmen der Serie "Seltene Nutztierrassen" dem Kärntner Brillenschaf eine Sonderbriefmarke gewidmet. Die ersten Exemplare wurden am Samstag übergeben. "Mit der Marke sind die Schafe jetzt verewigt", sagt Eduard Penker, seines Zeichen Geschäftsführer des Schaf- und Ziegenzuchtverbands Kärnten, stolz, und fügt hinzu: "Für uns ist das eine große Ehre."